Swiatek bate Mertens em Miami e avança às oitavas de um WTA 1000 pela 25ª seguida

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vice-líder do ranking mundial, a polonesa Iga Swiatek alcançou as oitavas de final de um WTA 1000 pela 25ª vez consecutiva ao vencer a belga Elise Mertens, 28ª do mundo, por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/1 neste domingo (23) em Miami.