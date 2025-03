Sogipano Rafael Macedo conquista o bronze no Grand Slam de Tbilisi de judô

Rafael Macedo comemorou "embalando" o bebê. Tamara Kulumbegashvili / IJF,Divulgação

Medalhista de bronze na Olimpíada de Paris por equipes, Rafael Macedo, da Sogipa, voltou ao pódio, neste domingo, no Grand Slam de Tbilisi de judô, na Geórgia. O peso médio (até 90 kg) ficou novamente em terceiro lugar após derrotar o holandês Mark van Dijk por ippon no golden score — a "prorrogação" do judô. Foi a primeira medalha de Macedo no Circuito Mundial de 2025, após três etapas disputadas.

— Gosto muito de lutar na Geórgia, em um torneio que já fui campeão. Estou muito feliz, principalmente porque recentemente recebi a notícia de que vou ser pai. Então, foi um combustível a mais para a luta, uma motivação a mais essa medalha. Dedico à minha esposa Manu e ao nosso bebê que está na barriga dela. — comentou o brasileiro, que havia comemorado a vitória sobre o holandês com o gesto de ninar um bebê.

Campanha

Décimo do mundo no ranking da Federação Internacional de Judô (FIJ), o brasileiro entrou direto nas oitavas de final e derrotou o mongol Munkhbayar Battogtokh com um ippon. Nas quartas, ele foi derrotado pelo francês Alexis Mathieu, mas se recuperou com outro ippon sobre o sérvio Islam Sogenov na repescagem, o que lhe possibilitou lutar pela medalha.

Com o resultado, o Brasil deixou o Grand Slam de Tbilisi com duas medalhas, já que o ligeiro Michel Augusto (até 60 kg) havia conquistado uma medalha de prata, na sexta-feira, após ser parado somente na final pelo francês Luka Mkheidze.

Outros brasileiros

Os outros representantes do país que foram ao tatame neste domingo não conseguiram medalha. Quem chegou mais perto do pódio foi a meio-pesado Karol Gimenes (até 78 kg), que chegou às semifinais após vencer, por ippon, a holandesa Lieke Derks e a lituana Migle Julija Dudenaite, mas a brasileira parou na eslovena Metka Lobnik, ao levar um yuko no golden score. Na disputa do bronze, Gimenes recebeu uma punição no golden score e perdeu para a francesa Fanny Estelle Posvite, terminando em quinto lugar.

Também na categoria meio-pesado, Beatriz Freitas venceu a holandesa Yael Van Heemst por ippon, na primeira rodada, mas foi eliminada na luta seguinte, nas oitavas de final, pela portuguesa Patrícia Sampaio.

Leonardo Gonçalves