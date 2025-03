Quais presentes a comitiva da Serra levou para Taiwan

Presidente do Mobi Caxias, Rodrigo Postiglione, presenteia intérprete em Taiwan. Arquivo pessoal / Divulgação

A comitiva da Serra que está em Taipei, capital de Taiwan, participando do Smart City Summit & Expo (SCSE), levou presentes com a cara do Brasil para a organização do evento.

Rodrigo Postiglione, presidente do Mobi Caxias, deu para a intérprete que acompanha o grupo um chinelo Havaianas. A sandália foi entregue a Tseng-Yu Chang, a Tina, na sacola do super Andreazza, onde Postiglione comprou a lembrança.

Uma flâmula de Caxias e um livro da imigração italiana foram entregues a Sam Shen, diretor da Smart City, pelo vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo, e pelo vice de Flores da Cunha, Marcio Rech, respectivamente. Néspolo também levou dois quadros do artista Antonio Giacomin.

Além disso, a comitiva, que conta ainda com a presença da coordenadora de marketing digital da prefeitura de Caxias, Andréia Copini, presenteou os membros da feira com café, erva-mate e broches do Brasil e do Rio Grande do Sul.

O Smart City Summit & Expo é um dos maiores eventos do mundo voltados para cidades inteligentes e inovação. A programação começou na terça-feira (18) e segue até esta sexta-feira (21). A viagem é uma iniciativa do Mobi Caxias a convite do governo de Taiwan.

Comitiva da Serra presenteia diretor da Smart City Summit & Expo (SCSE). Andréia Copini / Divulgação