Colômbia envia seu último chimpanzé em cativeiro para santuário no Brasil

A Colômbia iniciou, neste domingo (23), a transferência de seu último chimpanzé em cativeiro de um zoológico de Pereira para um santuário no Brasil para que conviva com outros símios, depois de quase dois anos de solidão após a morte, a tiros, de dois de seus companheiros.

Yoko, de 38 anos, 60 quilos e quase sem dentes pelos maus tratos que sofreu após ser comprado no mercado ilegal, viajará desta cidade na região cafeteira (centro-oeste) para Sorocaba, no interior de São Paulo.

Primeiro, uma aeronave da Força Aérea colombiana o levará até Bogotá. Em seguida, será transportado em um avião de carga até o Brasil, onde especialistas esperam que consiga ser aceito pelos outros primatas e se relacione com eles.

Sua partida "é profundamente simbólica (...) Estes grandes símios não têm porque estar no nosso país", disse à AFP a senadora ambientalista Andrea Padilla, que o apadrinhou.

Desde 2018, Yoko vivia no Bioparque Ukumarí de Pereira, aonde chegou após ser apreendido pela polícia enquanto era levado para a Venezuela. Ainda filhote, foi adquirido no mercado ilegal por um narcotraficante.

Em 2023, Chita e Pancho, uma fêmea e um macho, fugiram deste zoológico e foram sacrificados pela força pública a tiros devido ao risco que representavam para as comunidades vizinhas. Estes fatos motivaram protestos de defensores dos direitos dos animais.

Por ter sido criado como um ser humano e adquirir hábitos como assistir à televisão, Yoko tinha dificuldades de socializar com outros chimpanzés, contam seus cuidadores.

No entanto, tinha uma relação próxima com Chita, e por isso perdeu o vinculo com a própria espécie após sua morte.