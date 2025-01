Maior vencedora da história do futebol do Corinthians, Yasmim é anunciada pelo Real Madrid

Yasmim (D) foi vice-campeã olímpica em Paris. Alexandre Loureiro / COB

Ninguém na história ganhou tanto título jogando futebol profissional no Corinthians como a lateral-esquerda Yasmim. Foram 19 taças erguidas e a chegada à Seleção Brasileira. Após enorme sucesso em solo verde e amarelo, a jogadora foi oficializada nesta quinta-feira como reforço do poderoso Real Madrid.

"Yasmim Assis Ribeiro é a nova jogadora do Real Madrid. A defensora brasileira começou sua carreira no São José, em 2014, e chegou ao Corinthians em 2017. Depois de duas temporadas no futebol europeu, defendendo a camisa do Benfica, ela voltou ao clube brasileiro, onde disputou as últimas quatro temporadas", anunciou o clube merengue. "Yasmin joga de lateral esquerdo. Jogadora da seleção desde 2021, ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e a última Copa Ouro da Concacaf."

No novo clube, Yasmin recebeu a camisa 12 e espera triunfar como fez no Corinthians, onde ergueu 19 taças: quatro Copas Libertadores, seis Brasileiros, 5 Paulistas, uma Copa do Brasil e três Supercopas do Brasil.

— Para mim, futebol é minha vida, é o meu sonho. Desde que eu era criança, sempre foi meu objetivo de vida viver do futebol e realizar sonhos através dele. E graças a Deus hoje isso tem se tornado realidade cada vez mais— disse Yasmin, ao se apresentar na nova casa.

A jogadora ainda lembrou da infância e do início de sua trajetória.

— Disse a meu pai desde pequena que queria ser jogadora e comecei a treinar aos 10 anos com os meninos em uma escolinha de minha cidade. E outras pessoas sonham isso comigo também e me ajudam.

A lateral-esquerda não esconder a satisfação por votar à Europa para defender as cores de um gigante.

— Fiquei muito contente, muito feliz mesmo, de estar aqui nesse clube. É fenomenal, uma camisa tão pesada como ela é, um clube de tantas histórias. Estou alegre demais em ter essa oportunidade— afirmou.

E já se colocou à disposição para ajudar.