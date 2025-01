Lille começa ano com empate decepcionante com o Nantes

De cabeça, Gudmundsson fez o gol do Lille. FRANCOIS LO PRESTI / AFP

O Lille cedeu um empate em casa com o Nantes em 1 a 1 neste sábado (4), pela 16ª rodada do Campeonato Francês, e desperdiçou a oportunidade de alcançar o Monaco na terceira posição da tabela.

Apesar de terem saído na frente com um gol do sueco Gabriel Gudmundsson aos 40 minutos, os 'Dogues' deixaram a vitória escapar no segundo tempo depois Matthis Abline empatou a partida em cobrança de pênalti aos 25 do segundo tempo

O Lille, que vem fazendo boa campanha na Liga dos Campeões (8ª), começou 2025 com terminou 2024, empatando, e segue sem emendar uma série de vitórias que o coloque entre os três primeiros da Ligue 1.

— Temos que dar 100% neste tipo de jogo, não fomos bons o suficiente— reconheceu o técnico do Lille, Bruno Génésio.

Com o líder Paris Saint-Germain e o terceiro colocado Monaco, em Doha para a disputa da Supercopa da França no domingo, o sábado foi de pouca emoção no futebol francês.

No último jogo do dia, quinto colocado o Lyon alcançou os mesmos 28 pontos do Lille graças à vitória por 1 a 0 sobre o lanterna Montpellier, com gol contra nos acréscimos de Khalil Fayad aos 46 do segundo tempo.

Também neste sábado, o Saint-Etienne (14º) venceu o Reims (10º) por 3 a 1, em jogo que marcou a estreia do técnico norueguês Eirik Horneland.

Vice-líder com 30 pontos, o Olympique de Marselha receberá o Le Havre (17º) no domingo.