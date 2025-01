Grêmio oficializa as saídas de Pri Back, Rafa Levis, Cassia e mais nove atletas do elenco feminino

Neste ano, as Gurias Gremistas venceram o Gauchão e a Ladies Cup. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

O Grêmio oficializou nesta segunda-feira (30) a saída de 12 atletas de seu elenco feminino. Dentre elas, estão nomes como Pri Back, Rafa Levis e Cassia — segunda maior artilheira do clube —, destaques recentes das Gurias Gremistas, que já estão acertadas com outras equipes para a próxima temporada. Veja a lista completa abaixo.

Vivi Holzel (goleira)

Nairelis (lateral)

Natane (lateral)

Sinara (lateral)

Sassá (zagueira)

Manu Balbinot (meia)

Pri Back (meia)

Rita Bove (meia)

Rafa Levis (meia)

Ludmila (atacante)

Caty (atacante)

Cassia (atacante)

A maioria já tinha sua saída como certa, mas ainda não oficializada. A exceção era a lateral Nairelis, que tinha situação indefinida em fim de contrato com o clube.

Em nota, o Grêmio agradeceu às atletas pelos serviços prestados ao clube. Além disso, reconheceu a importância de cada uma delas no "fortalecimento da modalidade" e destacou a campanha das Gurias Gremistas em 2024, com o título do Gauchão e da Ladies Cup.

O Tricolor ainda aproveitou a oportunidade para salientar a reformulação do elenco feminino para a próxima temporada. Além de renovar com 10 jogadoras, o Grêmio, ao todo, já anunciou seis reforços para 2025: a goleira Leticia Rodrigues, a zagueira Karol Arcanjo, as meias Amanda Brunner e Camila Pini e as atacantes Yamila Rodríguez e Brenda Woch.

Veja a nota do Grêmio na íntegra

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica a seus sócios e torcedores, o término do período de contrato de algumas atletas do elenco principal feminino em 31 de dezembro, sem a renovação.

São elas: a goleira Vivi Holzel, as laterais Nairelis, Natane e Sinara, a zagueira Sassá, as meio-campistas Manu Balbinot, Pri Back, Rita Bove e Rafa Levis, além das atacantes Ludmila, Caty e Cassia.

O departamento de futebol feminino valoriza e reconhece a importância de cada uma das atletas acima listadas no fortalecimento da modalidade no Grêmio durante as últimas temporadas, com a contribuição efetiva nas conquistas recentes dos Campeonatos Gaúchos do Feminino em 2022 e 2024, mais a Brasil Ladies Cup 2024, além da notável evolução nas campanhas do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio agradece às profissionais pela dedicação, comprometimento e entrega durante o tempo em que defenderam a camisa tricolor, além de desejar sucesso nos novos desafios.

A reformulação do elenco está em curso, com a renovação de contrato já anunciada de algumas atletas, como a goleira Sol, a lateral Dani Barão, as zagueiras Brito e Mónica Ramos, as meio-campistas Bia Santos, Dudinha e Natalia Barros, mais as atacantes Luana Spindler e Kelly Restrepo.