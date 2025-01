Receita da Sorte passa a distribuir prêmios diários de R$ 50 e de R$ 500; saiba como concorrer

A nota fiscal aparece no aplicativo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A partir de quarta-feira (1º), o Receita da Sorte, modalidade de prêmios diários do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), passou a distribuir diariamente 400 prêmios de R$ 50 e um prêmio de R$ 500, totalizando 401 sorteios por dia. No acumulado do mês, serão mais de R$ 635 mil distribuídos em 12.431 prêmios.

A novidade que abre 2025 é uma iniciativa da Receita Estadual para atender a pedidos do público. Uma pesquisa foi realizada nas redes sociais para conhecer as preferências dos usuários e a maioria mencionou que seria preciso elevar os valores das premiações iniciais para R$ 50.

De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves, a pesquisa feita com o público do programa demonstra o compromisso da instituição em promover o diálogo e estreitar a relação com os contribuintes:

— Queremos que o cidadão sinta que está sendo ouvido e que sua opinião importa na construção de políticas públicas. O NFG tem como propósito combater a sonegação e incentivar o cidadão a ser um agente fiscalizador. Para isso, além de conscientizá-lo sobre a importância dos tributos para financiar serviços essenciais e investimentos, buscamos tornar o programa atrativo.

Como concorrer

O Receita da Sorte foi criado para incentivar o hábito de solicitar o CPF na nota fiscal. Para concorrer, basta acessar a nota fiscal pela carteira digital no aplicativo do programa, no mesmo dia da compra.

O processo é simples: assim que a compra é registrada, o aplicativo envia uma notificação (caso os alertas estejam ativados). A nota fiscal aparece na carteira digital, onde o contribuinte pode clicar para concorrer aos prêmios. A verificação é imediata e, caso contemplado, o ganhador é notificado na tela.

Além disso, a mesma nota fiscal acumula pontos que são convertidos em bilhetes para os sorteios mensais do NFG, realizados após a última quarta-feira de cada mês, e para o desconto de Bom Cidadão no IPVA.

Segundo o coordenador do NFG, Fernando dos Santos, além das premiações diárias, o programa continuará com sorteios especiais em meses de datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães e Natal: