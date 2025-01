Conheça o Cybertruck, o carro "indestrutível" que explodiu em frente a hotel de Trump em Las Vegas

Modelo estava disponível em uma revenda de veículos em Gravataí, na Região Metropolitana, quando a reportagem esteve no local em setembro. André Ávila / Agencia RBS

“Construído para qualquer planeta” é uma das definições dada pela Tesla ao Cybertruck, o veículo que ganhou fama de ser “indestrutível”.

Na quarta-feira (1º), um carro do modelo explodiu na frente do Trump International Hotel em Las Vegas, Estados Unidos, e deixou uma pessoa morta e sete feridas. As imagens do veículo após o fato estimularam o debate sobre a resistência do carro.

Na rede social X, o CEO da Tesla, Elon Musk, postou um vídeo do carro envolvido no caso (veja abaixo).

"Os idiotas malignos escolheram o veículo errado para um ataque terrorista. O Cybertruck realmente conteve a explosão e direcionou a explosão para cima. Nem mesmo as portas de vidro do saguão foram quebradas."

O empresário também compartilhou uma postagem feita pelo usuário Sawyer Merritt, que se identifica como investidor da fabricante de carros.

“Uma bomba explodiu na caçamba do Cybertruck e os pneus não estouraram/esvaziaram, o exterior do caminhão está intacto, a porta da caçamba ainda está presa e o exterior de aço de 1,4 mm a 1,8 mm (2x mais grosso vs caminhões normais) ajudou a conter a explosão”, escreveu.

Um comentário similar foi feito pela polícia, segundo a revista Newsweek. As autoridades de Las Vegas divulgaram imagens que mostram que o formato angular e a estrutura reforçada do Cybertruck fizeram com que a explosão se propagasse "para cima e para fora" do veículo, em vez de explodir para os lados.

Características do veículo

O veículo foi apresentado como um carro conceitual em 2019, e as vendas começaram nos Estados Unidos em 2023. A construção tem como foco a resistência.

Segundo a fabricante, o veículo possui um exoesqueleto de aço inoxidável ultraduro, que ajuda a reduzir amassados, danos e corrosão a longo prazo. A tecnologia possibilita reparos “simples e rápidos”. A carcaça também é à prova de balas, segundo a Tesla.

Além disso, os vidros são capazes de suportar uma bola de beisebol arremessada a 112 km/h ou fortes ocorrências de granizo, conforme o site da empresa.

A Cybertruck tem duas versões, ambas elétricas e com cinco lugares:

All-Wheel Drive: custa US$ 74.490 (R$ 461 mil)

custa US$ 74.490 (R$ 461 mil) Cyberbeast: custa US$ 94.490 (aproximadamente R$ 584 mil)

No Brasil, o preço varia conforme taxas de importação, mas há relatos de valores que superam R$ 1 milhão.

A versão de entrada acelera de zero a 100 km/h em 4,1 segundos, com velocidade máxima de 180 km/h. Ela tem tração nas quatro rodas, 608 cavalos de potência e pesa três toneladas.

Segundo o g1, isso equivale a uma potência 8,5 vezes superior à de um Renault Kwid, um dos carros populares mais vendidos do Brasil. O torque é de 102 kgfm, 10 vezes maior do que o Kwid.

A versão mais cara tem potência e torque elevados para 857 cavalos e 142 kgfm. O modelo acelera de zero a 100 km/h em 2,6 segundos, com velocidade máxima de 209 km/h. A versão pesa 3,1 toneladas.

A autonomia da bateria é parecida nos dois modelos: 545 quilômetros para o All-Wheel Drive e 514 quilômetros para o Cyberbeast.

Como Zero Hora mostrou em setembro, o veículo tem cartão magnético para abrir as portas e os comandos são realizados por meio de painel digital, que lembra um tablet.

A direção é menor do que a de carros populares. O carro tem porta-malas na frente e outro oculto na traseira, além de parte retrátil para a colocação de carga.