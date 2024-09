A rotina da revenda Pacheco Veículos, situada em Gravataí, na Região Metropolitana, mudou durante esta semana. O motivo é a exibição no pátio da loja do carro futurista Cybertruck, da Tesla, uma das empresas do bilionário Elon Musk, que também comanda a rede social X (antigo Twitter), a SpaceX e a Starlink.