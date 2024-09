O embate que culminou na suspensão da rede social X no Brasil, nesta sexta-feira (30), se intensificou a partir do dia 17, quando o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), anunciou o encerramento das operações da empresa no Brasil, "com efeito imediato". No entanto, o serviço da plataforma seguiria disponível no país.