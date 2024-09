Decisão Notícia

Moraes dá 24 horas para Elon Musk indicar representante do X no Brasil ou rede social será suspensa

O STF postou a determinação do ministro na conta do tribunal no X, e marcou o perfil do dono do antigo Twitter

28/08/2024 - 20h43min Atualizada em 29/08/2024 - 09h25min