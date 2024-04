Desde sábado (6), o bilionário Elon Musk tem publicado no X (antigo Twitter) uma série de mensagens direcionadas ao ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Musk é dono do X (antigo Twitter), e ameaçou descumprir decisões do ministro e reativar contas que foram suspensas na rede social. A decisão pode beneficiar uma série de influenciadores e perfis de apoiadores do bolsonarismo que atualmente estão com seus perfis bloqueados.