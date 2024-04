Desinformação nas redes Elon Musk x Alexandre de Moraes: saiba quais contas do X (ex-Twitter) podem ser reativadas Perfis foram desativados ao longo dos últimos quatro anos por ordem do STF e no âmbito das investigações sobre milícias digitais e no inquérito das fake news; dono do X ameaçou descumprir decisões do ministro e reativá-las