"Sozinho não dá para sobreviver", diz presidente nacional do PSDB sobre possível fusão com outro partido

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, falou ao "Gaúcha Atualidade" sobre o futuro do partido.

A decisão deve ser divulgada em março. De acordo com Perillo, reuniões estão sendo realizadas internamente e com partidos para tomar a melhor decisão. Quanto a uma possível fusão com o PSD, o presidente afirmou que não pode cravar uma decisão, pois isso será debatido de forma democrática com o restante do partido.