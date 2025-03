Volante Alice chega aos 50 jogos com a camisa do Juventude; veja os números

Alice está no Juventude desde 2023. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

A partida contra o Corinthians, nesta quinta-feira (27), marcou o 50º jogo da volante Alice com a camisa do Juventude. No clube desde 2023, ela foi a terceira atleta a atingir este número desde a retomada do departamento, em 2021.

Ao longo de três temporadas defendendo as cores das Gurias Jaconeras, a meio-campista também acumula oito gols pelo clube, além de dois acessos e dois títulos do Interior no Gauchão.

Desde a retomada do departamento, apenas outras duas jogadoras atingiram a marca: a lateral Grazi, que segue no clube e já esteve em campo em 70 oportunidades; e a atacante Greyce, que atualmente está no Sport, e jogou 57 vezes pelo Juventude.

Números de Alice pelo Juventude