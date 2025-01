Nikolas Ferreira comenta vídeo sobre Pix que passou de 280 milhões de visualizações

Um dia após viralizar com um vídeo em que criticou a decisão do governo federal de monitorar transações via Pix acima de R$ 5 mil, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, em entrevista para o programa Timeline, da Rádio Gaúcha, "não ter dúvidas" de que o vídeo contribuiu para que o Planalto revogasse a decisão.