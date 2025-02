Hospital de Santa Cruz do Sul rescinde contrato com empresa envolvida em suposto desvio de emendas parlamentares

Polícia Federal cumpriu mandados no RS na última quinta-feira. Polícia Federal RS / Divulgação

O Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, anunciou neste sábado (15) que decidiu pela rescisão do contrato firmado com a empresa CAF Representação e Intermediação de Negócios, por conta de suposto envolvivemento em desvios de recursos de emendas parlamentares. A investigação faz parte da Operação EmendaFest, deflagrada nesta semana no Rio Grande do Sul e em Brasília (DF).

Em nota, o hospital informa que "ao tomar conhecimento dos fatos apurados na Operação Emendasfest envolvendo a empresa CAF Representação e Intermediação de Negócios, como medida inicial, decidiu pela imediata rescisão do contrato firmado com esta empresa". O comunicado à imprensa ainda diz que a medida foi tomada "com o compromisso de zelar pela transparência, ética e responsabilidade na gestão da instituição".

Questionado, o hospital não respondeu se tinha conhecimento sobre as suspeitas de irregularidades e não quis dar maiores esclarecimentos à reportagem. A operação localizou documentos e diálogos de suspeitos que apontam para uma cobrança de 6% de propina no repasse de emendas parlamentares ao hospital em Santa Cruz do Sul.

A soma de pagamentos indevidos pode chegar a R$ 509,4 mil reais, montante que foi bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em contas dos investigados. A investigação captou diálogos dos suspeitos sobre formas de esquentar o dinheiro ilegal.

Um dos alvos da operação é Lino Rogério da Silva Furtado, chefe de gabinete do deputado federal gaúcho Afonso Motta, do PDT. Também está envolvido o lobista e diretor da Metroplan, Cliver Andre Fiegenbaum.

Além de Fiegenbaum e Furtado, foram alvo da operação o superintendente do Hospital Ana Nery, Gilberto Gobbi, o diretor administrativo Celcio da Silveira Junior e o analista financeiro Leandro Diedrich. Também foram alvo Agnaldo Machado Ferreira e Carlos Danilo Wagner.

A operação já apreendeu com os investigados 11 celulares, oito notebooks, dois discos rígidos, três pendrives e 21 pastas e documentos. O relatório das apreensões foi concluído nesta sexta-feira (14) pela PF.

Em dinheiro vivo, foram R$ 288 mil reais apreendidos, dos quais R$ 238 mil estavam com apenas um dos alvos. Com esse mesmo investigado, foram encontrados dois celulares escondidos no forro do escritório.