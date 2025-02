PF investiga desvios de emendas parlamentares que iriam a hospital do RS; assessor de deputado federal gaúcho está entre os alvos

Os nomes dos alvos ainda não foram divulgados, mas Zero Hora apurou que um deles seria um assessor do deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT). Lino Rogério da Silva Furtado é chefe de gabinete do parlamentar.

No RS, os mandados são cumpridos em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari, e Rosário do Sul, na Fronteira Oeste.