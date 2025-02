Operação da PF que apura supostos desvios de emenda parlamentar termina com apreensão de R$ 288 mil e 19 celulares e notebooks

Foram apreendidos R$ 288 mil em dinheiro vivo. Polícia Federal RS / Divulgação

A Operação EmendaFest, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Sul e em Brasília, apreendeu com os investigados 11 celulares, oito notebooks, dois discos rígidos, três pendrives e 21 pastas e documentos. O relatório foi concluído nesta sexta-feira (14) pela PF.

Em dinheiro vivo, foram R$ 288 mil apreendidos, dos quais R$ 238 mil estavam com apenas um dos alvos. Com esse mesmo investigado, foram encontrados dois celulares escondidos no forro do escritório.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Brasília e no Rio Grande do Sul. Os crimes investigados são desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva.

No RS, os mandados foram cumpridos em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari, e Rosário do Sul, na Fronteira Oeste.

Nesta sexta (14), foi publicada no Diário Oficial do Estado a exoneração de Cliver André Fiegenbaum do cargo que ocupava no governo do Rio Grande do Sul. Ele era diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e foi um dos alvos da operação.

Lino Rogério da Silva Furtado, chefe de gabinete do deputado federal gaúcho Afonso Motta, do (PDT-RS), também, foi alvo dos mandados, e foi afastado da função pela Justiça.

A Operação EmendaFest apura supostos desvios de emendas parlamentares destinadas para o Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul.

Além de Fiegenbaum e Furtado, foram alvo da operação o superintendente do Hospital Ana Nery, Gilberto Gobbi, o diretor administrativo Celcio da Silveira Junior e o analista financeiro Leandro Diedrich. Também foram alvo Agnaldo Machado Ferreira e Carlos Danilo Wagner. A reportagem tentou contato com eles. O espaço está aberto para manifestação.

Contrapontos

Nota do Hospital Ana Nery

"Nota à Imprensa

O Hospital Ana Nery, referência em saúde e bem-estar desde sua inauguração em 1955, reafirma seu compromisso com a transparência, a integridade e o pleno cumprimento das normas legais.

Na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, a instituição tomou conhecimento, com surpresa, da operação EmendaFest. Desde então, tem prestado total colaboração às autoridades, fornecendo prontamente todos os documentos solicitados e colocando-se à disposição para contribuir com o esclarecimento dos fatos.

O Hospital Ana Nery reitera seu compromisso com a ética e a legalidade e seguirá colaborando com as investigações para que sejam conduzidas com a máxima celeridade e transparência."

Nota do deputado federal Afonso Motta (PDT)

"Diante das investigações que levaram ao afastamento do secretário parlamentar Lino Furtado, esclarecemos que a Operação deflagrada pela Polícia Federal não faz qualquer referência que desabone o conjunto de emendas parlamentares por nós indicadas.

Reafirmo que não sou alvo da investigação, tampouco fui submetido a busca e apreensão. Confiamos na justiça e no devido esclarecimento dos fatos.