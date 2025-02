Piora na avaliação de Lula coincide com alta na inflação de alimentos

A piora na avaliação do presidente Lula identificada pelo Datafolha serve para ligar um sinal de alerta no governo . Em dois meses, a aprovação de Lula caiu de 35% para 24%, seu pior índice de todos os mandatos , e a reprovação saltou de 34% para 41%.

O resultado coincide com a alta da inflação dos alimentos, que subiu 7,25% no acumulado dos últimos 12 meses. Em janeiro do ano passado, a variação sobre os 12 meses anteriores fechou em 1,82%.