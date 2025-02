Inflação desacelera, mas preços de alimentos sobem seis vezes mais do que a média

A inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desacelerou em janeiro a ponto de ser a mais baixa para o mês desde o Plano Real . Foi de 0,16%, três vezes menor do que a de dezembro. Mas isso ainda não é considerado um sinal de que o juro alto comece a fazer algum efeito, com a esperada desaceleração também da atividade econômica .

No entanto, a alta de preços no grupo alimentos e bebidas no mês passado foi de 0,96%, seis vezes acima da média. Culpa do café, o amigo-vilão nosso de cada dia? Nada disso: os que mais subiram foram os custos da cenoura (36,14%) e do tomate (20,27%), ambos muito acima do café moído (8,56%).