Encerrou às 20h de quinta-feira (29) o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, informasse o novo representante legal da plataforma no Brasil. Com isso, a qualquer momento o magistrado pode determinar a suspensão do serviço no país, o que estava previsto na intimação realizada na quarta-feira (28).