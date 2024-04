O embate entre o bilionário sul-africano Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes teve início no dia 6 de abril quando Musk utilizou de seu perfil na rede social X (antigo Twitter) para acusar Moraes de infringir a Constituição brasileira e promover censura em decisões judiciais, prometendo desobedecer todas as restrições impostas.