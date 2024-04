Ao expor as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinaram bloqueio de contas e exclusão de mensagens falsas publicadas na internet, o dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, tem interesses que vão muito além de discutir liberdade de expressão. Trata-se também de uma defesa de expoentes da direita brasileira e do fortalecimento da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Não à toa, o material foi parar nas mãos do republicano Jim Jordan, presidente da Comissão Judiciária da Câmara de Representantes dos EUA.