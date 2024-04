O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente a Câmara dos Deputados, tornou público um relatório contendo decisões de processos sigilosos do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionados ao "X" (antigo Twitter) e outras plataformas de redes sociais. O documento divulgado na noite de quarta-feira (17), intitulado "O ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio do governo Biden: o caso do Brasil"destaca uma suposta "censura forçada" do governo brasileiro contra o "X".