O empresário e dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, usou, novamente, a rede social para comentar sobre as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para suspensão de contas na plataforma. Na publicação de quarta-feira (10), o bilionário disse que o X respeita as leis brasileiras, mas que tem que recusar ordens que as contrariem.