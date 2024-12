Com reinclusão de bebidas açucaradas no Imposto Seletivo, reforma tributária deve ser votada nesta terça-feira na Câmara

Votação está pautada para ocorrer nesta terça-feira (17). Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O relator da reforma tributária da Câmara dos Deputados promoveu mudanças no texto aprovado pelo Senado. Bebidas açucaradas foram reincluídas no Imposto Seletivo. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), adiou a votação para esta terça-feira (17), para garantir maior presença de parlamentares.

Outra proposta adicionada ao texto pelo relator no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), a equiparação do saneamento a serviços de saúde, com alíquota menor, foi retirada, conforme o g1.

As mudanças, segundo o relator na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), reduzem a alíquota padrão do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA) em 0,7 ponto percentual. As concessões feitas pelos senadores elevavam o IVA médio para ao menos 28,6%.

Mesmo com a previsão de o texto ser votado nesta segunda (16), Lira preferiu esperar a ida dos deputados a Brasília na terça, quando a presença física na Casa é obrigatória, para concluir a votação.

Em sessão do Plenário marcada para as 13h55, os deputados vão analisar o tema. Após a nova votação, caso aprovado, o projeto seguirá para sanção presidencial.

As alterações na Câmara

As modificações, segundo Lopes, visam ajustar a distribuição da carga tributária. O relatório propõe a tributação de 8,5% para as Sociedades Anônimas do Futebol (SAF) e mantém os benefícios para a Zona Franca de Manaus, rejeitando as alterações favoráveis a essas entidades sugeridas pelos senadores.

A regulamentação é um mais passo para a implementação dos novos impostos sobre consumo, que substituirão cinco tributos atuais após um período de transição de 2026 a 2033. O projeto também prevê um mecanismo de devolução de impostos para famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico, conhecido como "cashback", e detalha os produtos isentos ou com carga tributária reduzida. Confira outras mudanças:

Saneamento

Os senadores haviam equiparado o saneamento aos serviços de saúde, que contam com alíquota reduzida, o que geraria um impacto de 0,38 na alíquota do novo IVA.

Esse benefício foi derrubado sob a justificativa de que o saneamento já está contemplado no mecanismo de cashback, que prevê a devolução de parte do imposto pago aos mais pobres.

"Imposto do pecado"

Chamado de “imposto do pecado”, o Seletivo vai incidir sobre itens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente.

O relator restabeleceu o texto da Câmara que fixava 10 critérios para tributar os automóveis com Seletivo. No Senado, como mostrou o Estadão, o número de critérios havia sido cortado para cinco, o que, segundo a Associação Nacional de Veículos Automotores (Anfavea), beneficiava os veículos elétricos.

Serviços pet