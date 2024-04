As manifestações públicas do bilionário Elon Musk, CEO do X (antigo Twitter), contra o ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, podem acarretar a suspensão da plataforma no Brasil. Em seu perfil na rede social, Musk criticou Moraes e ameaçou descumprir decisões do ministro, reativando contas que foram suspensas.