Combinar a praticidade de resolver as coisas por meios digitais e a confiança em um atendimento humanizado e personalizado é o sonho de qualquer cliente. Pois é isso que o formato fisital consegue garantir. Surgido da união do físico com o digital, como o nome sugere, esse modelo alia as principais valências dos canais on-line com a tranquilidade de se ter um profissional capacitado para prestar o melhor serviço.