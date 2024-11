Há quatro meses do crime que vitimou dois professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Mato Castelhano, a comunidade ainda aguarda por respostas. Com um suspeito preso, o inquérito não foi finalizado, e Polícia Civil ainda tenta confirmar a identidade do segundo assaltante que rendeu os hóspedes do Hotel Romanttei, na madrugada de 25 de julho.