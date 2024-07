O Hotel Romanttei, de Mato Castelhano, no Norte do RS, onde dois professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foram assassinados na madrugada desta quinta-feira (25), não possuía câmeras de segurança, nem registro de hóspedes. Segundo a Polícia Civil, por enquanto não há nenhum indicativo da identidade nem do paradeiro dos criminosos.