Dupla é presa após roubar caminhonete e ser perseguida pela Brigada Militar em Quinze de Novembro

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (24), depois de roubarem uma caminhonete S10 à mão armada em Quinze de Novembro. O crime aconteceu na Rua Alberto Schmidt, no centro da cidade .

Conforme a Brigada Militar, além do veículo, um aparelho celular também foi roubado. A vítima, um homem de 50 anos, relatou que foi abordado por um dos suspeitos, que anunciou o assalto disparando um tiro no chão.

Logo após o crime, a guarnição iniciou as buscas e localizou o veículo com dois ocupantes. Ao perceber a aproximação da viatura, a dupla abandonou a caminhonete, na comunidade de Santa Clara, interior do município.