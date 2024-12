Uma casa de alvenaria ficou destruída após incêndio na madrugada desta terça-feira (24), em Tupanciretã , município de 20 mil habitantes no noroeste gaúcho.

Segundo os Bombeiros Voluntários, uma equipe foi chamada pela Brigada Militar por volta de 0h30min para atender a ocorrência no bairro Frigorífico.

A equipe levou cerca de uma hora para combater as chamas e mais de 4 mil litros de água foram usados. As causas do incêndio vão ser investigadas.