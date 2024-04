O embate entre Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes lança luzes sobre a passagem do americano Michael Shellenberger por Porto Alegre, na semana passada. O jornalista e ativista veio à Capital para participar de um painel sobre sustentabilidade durante do Fórum da Liberdade, na sexta-feira (5) pela manhã. Mas foi uma fala, durante um evento paralelo, o Talks, que acabou ganhando repercussão. Ele apresentou um estudo que embasou as acusações de Musk segundo as quais e-mails de funcionários do X (antigo Twitter) comprovariam a versão de que não haveria liberdade de expressão no Brasil e de que estaria em curso a implantação de uma ditadura orquestrada pelo Supremo, com a conivência do presidente Lula.