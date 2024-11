Resultado aquém das expectativas na COP29 reflete um sistema internacional profundamente dividido

Ao longo das mais de 30 horas de prorrogação da COP29, até que se alcançasse a assinatura do documento final, negociadores, observadores, ambientalistas e jornalistas aqui em Baku chegaram a acreditar na frase "no deal is better than a bad deal" (em português, "nenhum acordo é melhor do que um acordo ruim") A expressão norteou, em alguns momentos, a estratégia de negociação intramuros da COP, por exemplo, quando os países-ilhas, aqueles que sofrem primeiro os efeitos mais dramáticos das mudanças climáticas e que correm risco de desaparecer, deixaram a sala para demonstrar sua insatisfação. Foram seguidos por 45 países menos desenvolvidos. Àquela altura, a meta de financiamento climático (NCQG) expressa no rascunho era de US$ 250 bi anuais.