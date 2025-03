Após uso de cartão do Bolsa Família para compra de drogas, vereador propõe recadastramento do benefício

Para receber o benefício, o cidadão precisa estar com o cadastro atualizado no CadÚnico.

Após relatos de casos de usuários de drogas utilizando cartões do Bolsa Família para compra de entorpecentes em Porto Alegre, o vereador e líder da bancada do Novo, Ramiro Rosário, protocolou pedido de informações e a urgência no recadastramento das famílias no Cadastro Único (CadÚnico), sistema que identifica pessoas aptas para receber o benefício.