Com aporte de R$ 500 mil, inscrições para 5ª edição do Fundo Valor Local da CMPC estão abertas

Um critério para a seleção é que as iniciativas estejam situadas em uma das mais de 70 cidades contempladas.

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Fundo Valor Local da CMPC .

As iniciativas que serão contempladas necessitam, obrigatoriamente, atuar em pelo menos um dos sete pilares estratégicos definidos no edital : cultura e integração; educação e desenvolvimento de capacidades; florestas e serviços ambientais; cidades sustentáveis e qualidade de vida; acesso à água e saneamento; empreendedorismo e geração de renda; e cadeia de fornecimento local.

Nas últimas quatro edições, foram destinados mais de R$ 1,5 milhão em 68 projetos no RS. Um dos critérios da CMPC para a seleção é que as iniciativas estejam situadas em uma das mais de 70 cidades contempladas no edital.