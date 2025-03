Putin mente e Trump não é confiável: por que é difícil acreditar no plano de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia

Essa desconfiança mútua joga dúvidas sobre a efetividade (e eu diria até seriedade) do que está sendo chamado de plano de cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia.

O pouco que se sabe sobre os termos de um possível acerto — proposto pelos EUA, chancelado pela Ucrânia e que estaria a apenas um "ok" da Rússia — é sintoma dessa instabilidade.

Primeiro porque Trump é assim, intempestivo: costuma anunciar decisões (como de tarifas) e depois recuar. Ou reivindica acordos históricos, como entre as Coreias, no primeiro mandato, e nada muda de fato.

Terceiro porque, como diz o ditado, é fácil começar uma guerra. O difícil é terminá-la. Nunca é simples. Mas, no caso do Leste Europeu, é muito complexo, porque envolve a Ucrânia ceder territórios ocupados nesse conflito (o Donbass) e de conflagrações passadas (a Crimeia), de 2014. É ainda mais difícil porque, de alguma forma, não depende apenas de Rússia e Ucrânia, mas dos europeus, uma vez que seu próprio sistema de segurança está em xeque.

Mais: Trump pode nem ter um plano concreto, haja vista que nada foi anunciado até agora. Tudo pode não passar de uma cortina de fumaça para ofuscar sua obsessão pela China. Ou mesmo com o objetivo simples de provocar a sensação de que ele é um "pacificador", com direito a láurea antecipada do Nobel.