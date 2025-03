Medo, angústia e solidariedade em livro de crônicas sobre a enchente de maio no Rio Grande do Sul

A tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul em maio de 2024 gerou memórias que, por vezes, se transformam em arte.

É o caso do livro "Quando tudo transborda: crônicas de uma natureza represada" (Editora Dialogar) , que a jornalista gaúcha Cristiane Avancini Alves , doutora em Direito pela Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna — Pisa, Itália, lança nesta quinta-feira (13), na Livraria Taverna (Casa de Cultura Mario Quintana), em Porto Alegre , a partir das 19h.

Nas crônicas, Cristiane traz olhares e reflexões da personagem Marta, confrontada com situações do cotidiano modificado pela enchente, o encontro com personagens e sentimentos, que, de alguma forma, brotaram em todos nós: medo, angústia, solidariedade.