BNDES aprova crédito de R$ 300 milhões para CEEE-D investir em máquinas e equipamentos

Por meio do Programa BNDES Emergencial, a concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado poderá adquirir máquinas e equipamentos para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A operação aprovada pelo banco tem cláusula específica para manutenção de empregos.

A CEEE-D, que pertence ao Grupo Equatorial, a tua numa área correspondente a 87 mil km², atendendo a 1,9 milhão de unidades consumidoras (cerca de 4 milhões de habitantes) , correspondentes a um consumo anual superior a 8 TWh distribuídos em 72 municípios do Rio Grande do Sul.

A área de atuação inclui a capital, Porto Alegre, e demais municípios da Região Metropolitana . Sua área de concessão é equivalente a 26% do território do Estado.

— Por determinação do presidente Lula, o BNDES criou um programa específico para apoiar empresas de todos os portes e setores do Rio Grande do Sul para que implementem ações de mitigação e adaptação aos extremos climáticos e às consequências sociais e econômicas da calamidade. Já foram viabilizados mais de R$ 28 bilhões em créditos e garantias a empresas do Estado — explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.