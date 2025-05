Lula diminui nossa democracia ao comparar sua eleição à Revolução Comunista na China

Neste momento em que as placas tectônicas da hegemonia da ordem global se deslocam, voar para Moscou ou Pequim, em se tratando de Brasil é algo de muito risco. No primeiro caso porque o presidente brasileiro incorria - e acabou concretizando isso - no risco de se aliar a um pária internacional, um tirano que invadiu um país soberano, a Ucrânia. No segundo, porque, em nome da economia e de certa parceria ideológica - a China é o principal destino das exportações brasileiras -, Lula relativize, mais uma vez a democracia. Faz isso ao comparar suas vitórias eleitorais no Brasil à revolução comunista de 1949, no discurso de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim, ontem. O presidente afirmou que seu governo e o partido comunista chinês foram responsáveis por melhorar a qualidade de vida de seus povos.