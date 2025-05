Júri de pai acusado de matar os quatro filhos em Alvorada começa nesta terça-feira

Lemos foi preso em 14 de dezembro de 2022, um dia após o crime, na recepção de um hotel em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O júri está previsto para se iniciar às 9h no fórum do município. O Tribunal do Júri será presidido pelo juiz Marcos Henrique Reichelt, da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Alvorada.

Durante o julgamento, serão ouvidas 11 testemunhas: três de acusação, quatro de defesa, além de outras quatro testemunhas indicadas pelas duas partes.

Em seguida, haverá o interrogatório do réu. A previsão é de que o julgamento dure três dias.

As vítimas são os irmãos Yasmin, 11 anos, Donavan, oito, Giovanna, seis, e Kimberlly, três.

Três das vítimas foram encontradas com marcas de facadas e uma com sinais de asfixia.

A mãe das crianças tinha medida protetiva contra o acusado na época do crime, segundo o delegado Edimar Machado.

Conforme a acusação, o crime foi motivado pela não aceitação do término de relacionamento com a ex-companheira, mãe das vítimas.

Yasmin, 11 anos (atrás), Donavan, oito, Giovanna Antunes Lemos, seis, e Kimberlly , três. Reprodução / Arquivo Pessoal

Motivo torpe, diz MP

Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público (MP), o acusado teria praticado os crimes por motivo torpe, ao utilizar a morte dos filhos como ''instrumento de sofrimento à ex-companheira'', e por meio cruel, ''desferindo nas vítimas múltiplos golpes com arma branca, causando-lhes extenso sofrimento'', além de asfixia, no caso da menina de três anos. A acusação é feita pelo promotor Marcelo Tubino.

O promotor acrescenta que os crimes foram praticados contra menores de 14 anos e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino no âmbito de violência familiar, já que três das vítimas eram meninas.

Contraponto

A Defensoria Público do Estado, que representa David, informou que irá se manifestar somente no plenário do Tribunal do Júri.

Relembre o caso

As quatro crianças foram encontradas mortas dentro de casa no bairro Piratini, em Alvorada. Lauro Alves / Agencia RBS

As crianças foram encontradas mortas na casa onde estavam com o pai em Alvorada por volta das 19h30min de 13 de dezembro de 2022, quando familiares acionaram a polícia. David da Silva Lemos já havia deixado o local, mas foi encontrado no dia seguinte, em um hotel na Capital.

Segundo a polícia, ao ser preso, o homem confessou ter cometido o crime e que deu calmante às crianças antes da morte. No entanto, na delegacia, durante o depoimento e acompanhado de um defensor público, permaneceu em silêncio.

A avó materna das quatro crianças relatou à reportagem da RBS TV que o acusado já havia agredido a mãe das crianças e que acreditava que ele tenha cometido os crimes para atingi-la.