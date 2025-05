Casal é preso com revólveres, munições e drogas em Caxias

Um casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Esplanada, em Caxias do Sul, na noite desta segunda-feira (12). O 4° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) apreendeu com os suspeitos dois revólveres calibre .38, munições, tijolos e porções de maconha pesando dois quilos, celulares e câmera de vigilância.