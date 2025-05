Assembleia do RS lança Frente Parlamentar Brasil-Israel

Evento contará com a palestra: "Democracia sob ataque: o contexto geopolítico do Oriente Médio".

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lança, nesta segunda-feira (12), a Frente Parlamentar Brasil-Israel. A cerimônia será realizada no Salão Júlio de Castilhos, às 18h, e incluirá a palestra "Democracia sob ataque: o contexto geopolítico do Oriente Médio".