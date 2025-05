Como foram as últimas temporadas de Carlo Ancelotti no Real Madrid

Depois de uma primeira passagem com a conquista da Champions League, Ancelotti voltou ao Real Madrid na temporada 2021/2022, com a missão remontar o time após a saída de CR7.

E mais uma vez, mostrou sua qualidade como comandante dos merengues . Logo no primeiro ano do seu retorno, conseguiu sua quarta Champions League e também conquistou o campeonato espanhol.

O italiano ganhou mais dois títulos importantes no período, além dos Mundiais de Clubes. Na temporada 2023/2024, levantou as taças da Champions League (sua quinta) e, mais uma vez, do campeonato espanhol.