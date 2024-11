O julgamento de Marcelo de Oliveira Bueno, 43 anos, pelo assassinato de Débora Forcolén, 18, foi reagendado. O júri está previsto para ocorrer no dia 17 de dezembro, a partir das 9h. A jovem foi morta em maio de 2018, com um disparo no rosto, no bairro Farrapos, na zona norte de Porto Alegre.