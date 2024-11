Aegea fala sobre justiça climática na COP29

Companhia de saneamento controladora da Corsan, a Aegea apresentou a uma plateia internacional, durante a COP29, os desafios de garantir qualidade de serviços de água e esgotamento sanitário às populações em diferentes regiões do Brasil, diante das mudanças climáticas. Em Baku, no Azerbaijão, Édison Carlos, presidente do Instituto Aegea, participou do evento do Pacto Global das Nações Unidas - Business & Climate Ambition, no dia 13.