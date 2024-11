A empresa gaúcha Lojas Renner apresentou, na semana passada, em Baku, no Azerbaijão, sua meta de alcançar a produção de zero emissão de carbono até 2050, conforme o estabelecido pela Science Based Targets Initiative (SBTi). Reconhecida por suas iniciativas voltadas à transformação do mercado de moda e com foco em produtos e processos cada vez mais responsáveis ambientalmente, a varejista participou da COP29.