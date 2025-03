Quarta-feira com máximas acima de 30°C e avanço da chuva; veja como fica o tempo no RS

A quarta-feira (12) deve ser marcada pelo avanço da instabilidade e pela elevação da temperatura em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Alguns municípios poderão registrar máximas acima de 30°C durante o dia. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 19°C e 28°C.

De acordo com a Climatempo, a entrada de umidade marítima incidente sobre o continente e a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera devem estimular a formação de nuvens carregadas em parte do Estado.

Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), comenta que a instabilidade deve atingir principalmente cidades da divisa com Santa Catarina em um primeiro momento. Nessa região, a chuva deve se iniciar ainda na madrugada e se estender durante o começo da manhã, com pancadas que podem ser localmente fortes.

A partir da tarde, haverá um avanço da instabilidade pelo sul do Rio Grande do Sul:

Temperatura

O meteorologista da UFSM aponta que a temperatura deve ser mais alta em algumas regiões. No começo do dia, não há previsão de frio, com mínimas ficando entre 15°C e 20°C, sendo mais baixas na Campanha e na Serra, e mais altas nas proximidades da fronteira com a Argentina.